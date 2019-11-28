​Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 35

Число жертв землетрясения в Албании достигло 35.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Albanian Daily News со ссылкой на данные властей страны.

Ранее сообщалось о 27 погибших и более 650 пострадавших. По сведениям издания, к настоящему моменту из-под завалов удалось спасти около 45 человек. Работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября около 04:00 по местному времени. По информации Геологической службы США, эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шияк, расположенного недалеко от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.