Число погибших при землетрясении в Албании достигло 18 - ОБНОВЛЕНО - 2

По меньшей мере 18 человек погибли в результате землетрясения в Албании.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на албанское министерство обороны.

Ранее новостной портал Exit информировал о 16 погибших, 600 пострадавших.

По его данным, из-под завалов удалось спасти 43 человека. Наиболее пострадавшим считается город Дуррес, в столице Албании Тиране разрушено около 500 зданий.

***15:39

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до девяти человек, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Минобороны Албании отмечает, что количество пострадавших достигла 600 человек.

Отметим, что землетрясение привело к обрушению множества зданий. По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти жизни людей.

*** 10:44

Три человека погибли, более 100 пострадали в Албании в результате землетрясения магнитудой 6,4, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации местных СМИ, несколько зданий недалеко от города Дуррес разрушены. Толчки также ощущались в столице страны Тиране.

Итальянские СМИ пишут, что толчки зафиксировали также в некоторых южных провинциях Италии. По его данным, в Албании пострадали более 150 человек, многие находятся под завалами.

Землетрясение было зафиксировано в 04:00 по местному времени (07:00 по Баку). По данным геологической службы США, эпицентр располагался в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.

*** 9:37

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от столицы Албании Тираны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы в 2.54. Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак.

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.