Число жертв землетрясений в Японии превысило 40 человек - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/Землетрясения, произошедшие на этой неделе в японской префектуре Кумамото, по последним данным, привели к гибели не менее 41 человека, сообщают в субботу власти страны.

Как передает "Report", кроме того, около тысячи человек получили травмы, причем 184 из них находятся в тяжелом состоянии. Из опасных районов власти эвакуировали примерно 90 тыс. жителей.

***14:00 Жертвами серии землетрясений в префектуре Кумамото на юго-западном острове Кюсю в Японии с четверга стали 34 человека, эвакуированы около 100 тыс. человек, cообщает Report со ссылкой на NHK.

Ранее сообщалось о 29 погибших.

В больницы префектуры Кумамото и соседней префектуры Оита, где также сегодня утром произошло землетрясение, обратились около 2000 человек.

***08:27

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв серии землетрясений, произошедших ночью на юго-западе Японии, достигло 19 человек.

Как передает Report, такие данные приводит полицейское управление префектуры Кумамото.

Таким образом, общее число жертв от ударов стихий, обрушившихся на юго-запад Японии за последние два дня, достигло 28 человек.

Как сообщил на экстренной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, более 80 человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. В то же время, почти 2 тысячи человек получили травмы средней и легкой степени тяжести.