​Число жертв взрыва в Китае возросло до 13 человек

Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ В результате взрыва на складе опасных веществ в городе Тяньцзин в Китае погибли 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили представители местных властей.

«В настоящий момент 13 человек погибли, часть людей заблокированы на месте ЧП, ведутся спасательные работы», — заявили они.

Как сообщает электронная версия газеты "Жэньминь жибао", еще 248 человек были госпитализированы с различными ранениями, 11 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сложность в ликвидации огня заключается в том, что из-за свойств веществ, которые стали причиной пожара, пожарные не могут прибегнуть к использованию воды для тушения.