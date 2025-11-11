Число жертв взрыва автомобиля в Индии возросло до 12
- 11 ноября, 2025
- 10:49
Число погибших в результате взрыва автомобиля в столице Индии Нью-Дели возросло до 12.
Как передает Report, об этом сообщила местная полиция.
Инцидент произошел 10 ноября в районе Старого Дели недалеко от исторической крепости Красный форт.
"Еще три человека скончались от полученных ранений, в результате чего общее число жертв достигло 12", - сообщила полиция.
