Число жертв взрыва автомобиля в Индии возросло до 12

Число погибших в результате взрыва автомобиля в столице Индии Нью-Дели возросло до 12.

Как передает Report, об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел 10 ноября в районе Старого Дели недалеко от исторической крепости Красный форт.

"Еще три человека скончались от полученных ранений, в результате чего общее число жертв достигло 12", - сообщила полиция.