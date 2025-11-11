Число жертв взрыва автомобиля в Индии возросло до 12

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 10:49
    Число погибших в результате взрыва автомобиля в столице Индии Нью-Дели возросло до 12.

    Как передает Report, об этом сообщила местная полиция.

    Инцидент произошел 10 ноября в районе Старого Дели недалеко от исторической крепости Красный форт.

    "Еще три человека скончались от полученных ранений, в результате чего общее число жертв достигло 12", - сообщила полиция.

    Death toll from New Delhi car explosion rises to 12

