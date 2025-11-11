Hindistanda avtomobilin partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    • 11 noyabr, 2025
    • 11:49
    Hindistanın paytaxtı Nyu-Delhidə avtomobilin partlaması nəticəsində həlak olanların sayı 12-yə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.

    Hadisə noyabrın 10-da tarixi Qırmızı qala yaxınlığında baş verib.

    "Daha üç nəfər aldıqları xəsarətlərdən yayıb, nəticədə ölənlərin ümumi sayı 12-yə çatıb", - polis bildirib.

