Hindistanda avtomobilin partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb
Digər ölkələr
- 11 noyabr, 2025
- 11:49
Hindistanın paytaxtı Nyu-Delhidə avtomobilin partlaması nəticəsində həlak olanların sayı 12-yə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.
Hadisə noyabrın 10-da tarixi Qırmızı qala yaxınlığında baş verib.
"Daha üç nəfər aldıqları xəsarətlərdən yayıb, nəticədə ölənlərin ümumi sayı 12-yə çatıb", - polis bildirib.
