СМИ: Взрыв автомобиля в Индии расследуется как теракт

    • 11 ноября, 2025
    • 08:11
    Правоохранительные органы Индии рассматривают взрыв автомобиля в Нью-Дели как террористический акт.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

    По их информации, правоохранители действуют в рамках закона о расследовании и судебном преследовании действий, связанных с терроризмом, и деятельности, угрожающей суверенитету и целостности страны.

    Вечером 10 ноября недалеко от исторической крепости Красный форт в Нью-Дели на светофоре взорвался автомобиль. Как сообщил глава индийского МВД Амит Шах, погибли восемь человек, есть раненые. Проводится расследование.

    В Нью-Дели, а также в соседнем штате Уттар-Прадеш, в индийском мегаполисе Мумбаи, в штатах Бихар, Керала и ряде других после ЧП введен режим повышенной готовности.

    взрыв Индия теракт
    Hindistanda avtomobil partlayışı terror aktı kimi araşdırılır

