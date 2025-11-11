СМИ: Взрыв автомобиля в Индии расследуется как теракт

Правоохранительные органы Индии рассматривают взрыв автомобиля в Нью-Дели как террористический акт.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По их информации, правоохранители действуют в рамках закона о расследовании и судебном преследовании действий, связанных с терроризмом, и деятельности, угрожающей суверенитету и целостности страны.

Вечером 10 ноября недалеко от исторической крепости Красный форт в Нью-Дели на светофоре взорвался автомобиль. Как сообщил глава индийского МВД Амит Шах, погибли восемь человек, есть раненые. Проводится расследование.

В Нью-Дели, а также в соседнем штате Уттар-Прадеш, в индийском мегаполисе Мумбаи, в штатах Бихар, Керала и ряде других после ЧП введен режим повышенной готовности.