    Число погибших при взрыве в Дели достигло 13 человек - ОБНОВЛЕНО

    • 10 ноября, 2025
    • 19:54
    Число погибших при взрыве в Дели достигло 13 человек - ОБНОВЛЕНО

    Число погибших в результате взрыва возле Красного форта в индийском Дели возросло до 13 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает NDTV.

    Сегодня вечером в индийском Дели при взрыве автомобиля восемь человек погибли и 24 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на NDTV, инцидент произошел возле станции метро "Красный Форт".

    "Это был очень мощный взрыв", - сообщили источники в полиции Дели.

    На место происшествия было направлено около 20 пожарных машин, полиция оцепила всю территорию, которая круглый год привлекает множество туристов. В Нью-Дели введен режим повышенной готовности.

    Причина взрыва пока не установлена.

    Красный Форт расположен в перенаселенном районе Старого Дели. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей индийской столицы.

