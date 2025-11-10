Число погибших при взрыве в Дели достигло 13 человек - ОБНОВЛЕНО
- 10 ноября, 2025
- 19:54
Число погибших в результате взрыва возле Красного форта в индийском Дели возросло до 13 человек.
Как передает Report, об этом сообщает NDTV.
Сегодня вечером в индийском Дели при взрыве автомобиля восемь человек погибли и 24 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на NDTV, инцидент произошел возле станции метро "Красный Форт".
"Это был очень мощный взрыв", - сообщили источники в полиции Дели.
На место происшествия было направлено около 20 пожарных машин, полиция оцепила всю территорию, которая круглый год привлекает множество туристов. В Нью-Дели введен режим повышенной готовности.
Причина взрыва пока не установлена.
Красный Форт расположен в перенаселенном районе Старого Дели. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей индийской столицы.