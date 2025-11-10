İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Dehlidə avtomobildə partlayış nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 24 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 19:38
    Dehlidə avtomobildə partlayış nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 24 nəfər yaralanıb

    Hindistanın Dehli şəhərində avtomobildə baş verən partlayış nəticəsində səkkiz nəfər həyatını itirib, 24 nəfər isə xəsarət alıb.

    "Report" NDTV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə metrostansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb.

    Dehli polisi güclü partlayışın olması barədə məlumat yayıb.

    Hadisə yerinə təxminən 20 yanğınsöndürən maşın göndərilib, polis ərazini tam mühasirəyə alıb. Bu bölgə ilboyu turistlərin sıx ziyarət etdiyi məkanlardan biridir. Yeni Dehlidə yüksək hazırlıq rejimi elan olunub.

    Partlayışın səbəbi hələlik məlum deyil.

    Hindistan avtomobildə partlayış
    Video
    В Дели при взрыве автомобиля 8 человек погибли, 24 пострадали

    Son xəbərlər

    19:51

    Ermənistanın XİN başçısı Danimarkaya işgüzar səfər edəcək

    Region
    19:38
    Video

    Dehlidə avtomobildə partlayış nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 24 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:33

    İsrail "Hizbullah"ın Livandakı hədəflərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    19:28
    Foto

    Azərbaycanın cüdo millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub

    Fərdi
    19:15

    TRIPP iri investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün zəruri şərtdir – RƏY

    İnfrastruktur
    19:13

    Balakəndə çoban iti 83 yaşlı kişini parçalayaraq öldürüb

    Hadisə
    19:01

    Babək Quliyev Türkiyə - Ukrayna matçının hakim-inspektoru olacaq

    Futbol
    18:51

    Hərbi parad Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan həmrəyliyin nümayişi idi - RƏY

    Xarici siyasət
    18:38

    London COP29-da iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə töhfəyə görə Bakıya təşəkkür edib

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti