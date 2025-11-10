Dehlidə avtomobildə partlayış nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 24 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 19:38
Hindistanın Dehli şəhərində avtomobildə baş verən partlayış nəticəsində səkkiz nəfər həyatını itirib, 24 nəfər isə xəsarət alıb.
"Report" NDTV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə metrostansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb.
Dehli polisi güclü partlayışın olması barədə məlumat yayıb.
Hadisə yerinə təxminən 20 yanğınsöndürən maşın göndərilib, polis ərazini tam mühasirəyə alıb. Bu bölgə ilboyu turistlərin sıx ziyarət etdiyi məkanlardan biridir. Yeni Dehlidə yüksək hazırlıq rejimi elan olunub.
Partlayışın səbəbi hələlik məlum deyil.
Son xəbərlər
19:51
Ermənistanın XİN başçısı Danimarkaya işgüzar səfər edəcəkRegion
19:38
Video
Dehlidə avtomobildə partlayış nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 24 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
19:33
İsrail "Hizbullah"ın Livandakı hədəflərinə zərbələr endiribDigər ölkələr
19:28
Foto
Azərbaycanın cüdo millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olubFərdi
19:15
TRIPP iri investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün zəruri şərtdir – RƏYİnfrastruktur
19:13
Balakəndə çoban iti 83 yaşlı kişini parçalayaraq öldürübHadisə
19:01
Babək Quliyev Türkiyə - Ukrayna matçının hakim-inspektoru olacaqFutbol
18:51
Hərbi parad Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan həmrəyliyin nümayişi idi - RƏYXarici siyasət
18:38