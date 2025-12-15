Kürdəmirdə canavarların hücumu nəticəsində 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olub
Hadisə
- 15 dekabr, 2025
- 00:27
Kürdəmirdə canavarlar təsərrüfata hücum edib, 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olub.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Ərşəli kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, yırtıcılar kənd sakini Qurbanov Nofəl Mirzəağa oğlunun təsərrüfatına hücum çəkib. Nəticədə fermerə məxsus 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olub, 5 baş heyvan isə yaralanıb.
N.Qurbanovun sözlərində görə, yırtıcılar onun təsərrüfatına ümumilikdə 8 min manata yaxın maddi ziyan vurublar.
Xatırladaq ki, canavarlar bir necə gün öncə də rayonun Çöl Qubalı və Sığırlı kəndlərinin də təsərrüfatlarına hücum edib və fermerlərə 10 min manata yaxın maddi ziyan vurublar.
Son xəbərlər
00:33
Qusarda yol qəzasına düşənlər Şair Ramaldanovun qardaşının ailə üzvləridir - YENİLƏNİB-3Hadisə
00:27
Foto
Kürdəmirdə canavarların hücumu nəticəsində 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olubHadisə
00:03
Sidneydə terror aktında ölənlərin sayı 16-ya çatıb - YENİLƏNİB-4Digər ölkələr
23:54
Zelenskinin Berlində Uitkofla danışıqları sabah davam edəcək - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
23:34
Finlandiyada Rusiya sərhəd olan bir sıra ölkələrin müdafiə qabiliyyətləri müzakirə olunacaqDigər ölkələr
23:05
Tramp Sidneydəki terror aktını dəhşətli hadisə adlandırıbDigər ölkələr
22:44
Kolumbiyada məktəb avtobusu qəzaya uğrayıb, on altı nəfər ölübDigər ölkələr
22:24
Özbəkistan səfiri Azərbaycanla zəngin mədəni mübadilədən danışıbMədəniyyət siyasəti
21:53