    В Кюрдамире стая волков растерзала 10 голов мелкого рогатого скота

    Происшествия
    • 15 декабря, 2025
    • 00:53
    В результате нападения волков на частное животноводческое хозяйство в сере Аршали Кюрдамирского района погибли 10 голов мелкого рогатого скота.

    Как сообщает бюро верхнеширванское бюро Report, хищники также нанесли увечья пяти животным.

    Хозяйство принадлежит местному жителю Нофалу Мирзаага оглу Гурбанову, по его словам, финансовый ущерб в результате инцидента составил около восьми тысяч манатов.

    Отметим, что это не первый случай нападения стаи волков на хозяйства в районе, ранее аналогичные инциденты фиксировались в селах Чёль Губалы и Сыгырлы, общий ущерб тогда составил около 10 тысяч манатов.

    нападение животного Кюрдамирский район
    Kürdəmirdə canavarların hücumu nəticəsində 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olub
    Лента новостей