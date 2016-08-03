Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Число жертв вспышки холеры в Южном Судане достигло 21 человека, а общее количество случаев заражения приближается к 600.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по состоянию на конец июля вспышка холеры в Южном Судане привела к смерти 21 человека. Поступили сообщения о 586 случаях (заболевания). В среднем, в больницы поступают по 35 человек в день", - сказал он.