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    ​Число жертв вспышки холеры в Южном Судане достигло 21 человека

    Общее количество случаев заражения приближается к 600

    Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Число жертв вспышки холеры в Южном Судане достигло 21 человека, а общее количество случаев заражения приближается к 600.

    Как передает Report, об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    "Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по состоянию на конец июля вспышка холеры в Южном Судане привела к смерти 21 человека. Поступили сообщения о 586 случаях (заболевания). В среднем, в больницы поступают по 35 человек в день", - сказал он.

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