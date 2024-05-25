Число жертв в результате взрыва на заводе в Танзании возросло до 13 человек

Число погибших в результате взрыва на сахарном заводе на востоке Танзании возросло до 13 человек.
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Взрыв произошел на заводе в Морогоро в результате неисправности электроники в системе отопления. Ранее сообщалось об 11 погибших сотрудниках завода, среди которых были граждане Кении, Индии и Бразилии.
Как сообщил изданию Mwananchi представитель пожарно-спасательной службы Шабан Маругуджо, поисково-спасательная операция началась незамедлительно, в данный момент ведется расследование инцидента.