Число жертв в результате взрыва на заводе в Танзании возросло до 13 человек

Число жертв в результате взрыва на заводе в Танзании возросло до 13 человек

Число погибших в результате взрыва на сахарном заводе на востоке Танзании возросло до 13 человек.

https://static.report.az/photo/c1561c32-28a6-3a03-86f4-e73eed9857e6.jpg https://static.report.az/photo/c1561c32-28a6-3a03-86f4-e73eed9857e6.jpg