Число жертв урагана "Флоренс" в США возросло до 11 человек

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв шторма "Флоренс" возросло до 11 после гибели трех человек в округе Камберленд в Северной Каролине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило местное отделение телекомпании Fox.

Причина гибели троих человек пока неизвестна.

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась — он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.

Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.