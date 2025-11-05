Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах достигло 66

Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 66.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на Управление гражданской обороны республики.

Ранее была информация о 40 погибших.

После удара стихии без вести пропали 26 человек, несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Большинство жертв стихии проживали на острове Себу, где выпало более месячной нормы осадков, что привело к наводнениям. В 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения.