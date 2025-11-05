İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Filippində "Kalmaegi" tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 66-ya çatıb

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2025
    • 07:12
    Filippində Kalmaegi tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 66-ya çatıb

    Filippində "Kalmaegi" tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 66-ya çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABS-CBN News" telekanalı respublikanın Mülki Müdafiə İdarəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Daha əvvəl 40 nəfərin öldüyü barədə məlumat verilmişdi.

    Təbii fəlakətdən sonra 26 nəfər itkin düşüb, yüzminlərlə sakin evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

    Təbii fəlakət qurbanlarının əksəriyyəti Sebu adasında yaşayırdı, burada aylıq normadan çox yağıntı düşüb ki, bu da daşqınlara səbəb olub. 53 yaşayış məntəqəsində fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib.

    Filippin "Kalmaegi" Tayfun
    Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах достигло 66

    Son xəbərlər

    08:20

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktorunun dəfn yeri bəlli olub

    Mədəniyyət siyasəti
    08:16

    Bakıda 14 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:10
    Foto

    Nasaz yük avtomobili Zığ şosesində sıxlığa səbəb olub

    İnfrastruktur
    08:00

    Nyu-Yorkda keçirilən seçkilərdə 1969-cu ildən bəri ilk dəfə rekord sayda insan səs verib

    Digər ölkələr
    07:36

    Kentakidəki təyyarə qəzasında azı yeddi nəfər həlak olub - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    07:28

    Surqutda yanğın baş verib, dördü uşaq olmaqla, yeddi nəfər ölüb

    Region
    07:12

    Filippində "Kalmaegi" tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 66-ya çatıb

    Digər ölkələr
    06:51

    "CBS News": Demokrat Mamdani Nyu-York meri seçkilərində qalib gəlir

    Digər ölkələr
    06:07

    ABŞ-də davam edən şatdaun ölkə tarixində ən uzun müddətli hökumət fəaliyyətsizliyi olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti