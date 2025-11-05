Filippində "Kalmaegi" tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 66-ya çatıb
Digər ölkələr
- 05 noyabr, 2025
- 07:12
Filippində "Kalmaegi" tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 66-ya çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABS-CBN News" telekanalı respublikanın Mülki Müdafiə İdarəsinə istinadən məlumat yayıb.
Daha əvvəl 40 nəfərin öldüyü barədə məlumat verilmişdi.
Təbii fəlakətdən sonra 26 nəfər itkin düşüb, yüzminlərlə sakin evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.
Təbii fəlakət qurbanlarının əksəriyyəti Sebu adasında yaşayırdı, burada aylıq normadan çox yağıntı düşüb ki, bu da daşqınlara səbəb olub. 53 yaşayış məntəqəsində fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib.
