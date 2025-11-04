"Kalmaegi" qasırğası 26 nəfərin ölümünə səbəb olub
Digər ölkələr
- 04 noyabr, 2025
- 16:13
Filippinin mərkəzi hissəsində "Kalmaegi" tayfununun nəticəsində azı 26 nəfər ölüb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mülki Müdafiə İdarəsi (OCD) məlumat yayıb.
Bundan əlavə, insanlar evlərini tərk etməyə məcbur olublar.
Son xəbərlər
17:07
Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"Futbol
17:05
Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"Futbol
17:02
Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyırXarici siyasət
16:56
Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
16:55
Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tam istismara veriləcəyi tarix açıqlanıbSənaye
16:54
"Bir" ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addımMaliyyə
16:52
Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edibXarici siyasət
16:48
Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfərə dəvət edilibXarici siyasət
16:48
Foto