    • 04 noyabr, 2025
    • 16:13
    Kalmaegi qasırğası 26 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Filippinin mərkəzi hissəsində "Kalmaegi" tayfununun nəticəsində azı 26 nəfər ölüb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mülki Müdafiə İdarəsi (OCD) məlumat yayıb.

    Bundan əlavə, insanlar evlərini tərk etməyə məcbur olublar.

    qasırğa Filippin
    На Филиппинах из-за тайфуна "Калмаэги" погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

