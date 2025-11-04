Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Четыре человека стали жертвами тайфуна "Кальмаэги" на Филиппинах.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Reuters.

    По данным агентства, три человека погибли в провинции Себу. Местные власти сообщили, что не ожидали, что тайфун спровоцирует такое сильное наводнение.

    Еще один погибший - в провинции Бохоль, на него упало дерево.

    Накануне сообщалось, что власти Филиппин издали распоряжение об эвакуации семи тысяч людей в связи с приближением тайфуна "Кальмаэги".

