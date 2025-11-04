Четыре человека погибли из-за тайфуна на Филиппинах
Другие страны
- 04 ноября, 2025
- 15:25
Четыре человека стали жертвами тайфуна "Кальмаэги" на Филиппинах.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, три человека погибли в провинции Себу. Местные власти сообщили, что не ожидали, что тайфун спровоцирует такое сильное наводнение.
Еще один погибший - в провинции Бохоль, на него упало дерево.
Накануне сообщалось, что власти Филиппин издали распоряжение об эвакуации семи тысяч людей в связи с приближением тайфуна "Кальмаэги".
Последние новости
15:35
Скончался бывший вице-президент СШАДругие страны
15:25
Четыре человека погибли из-за тайфуна на ФилиппинахДругие страны
15:24
Микаил Джаббаров: Продление налоговых льгот БСЗ поддержано из-за его стратегического значенияИнфраструктура
15:19
Посол Ирана: В ближайшие месяцы на границе откроется новый КППВнешняя политика
15:10
Казахстан в октябре нарастил экспорт нефти по БТД в 1,5 разаЭнергетика
15:00
Жанна Андреасян: Азербайджанский язык преподается в 3-х школах АрменииВ регионе
14:54
Министр: Ставка подоходного налога в Азербайджане одна из самых низких в миреФинансы
14:52
76% льготных кредитов Фонда развития предпринимательства пришлось на долю регионовФинансы
14:45
Фото