Четыре человека погибли из-за тайфуна на Филиппинах

Четыре человека стали жертвами тайфуна "Кальмаэги" на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, три человека погибли в провинции Себу. Местные власти сообщили, что не ожидали, что тайфун спровоцирует такое сильное наводнение.

Еще один погибший - в провинции Бохоль, на него упало дерево.

Накануне сообщалось, что власти Филиппин издали распоряжение об эвакуации семи тысяч людей в связи с приближением тайфуна "Кальмаэги".