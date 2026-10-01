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    Число жертв схода лавины в Гималаях достигло 11 человек

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 15:45
    Число жертв схода лавины в Гималаях достигло 11 человек

    Число погибших в результате схода лавины на базовый лагерь в районе вершины Химлунг-Химал (7 126 м) в Гималаях возросло до 11 человек.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Himalayan Times со ссылкой на Национальную ассоциацию горных гидов Непала (NNMGA).

    Сообщается, что из-под завалов лагеря в Мананге извлечены еще четыре тела.

    Руководитель спасательной команды Пасанг Каджи Шерпа отметил, что поисковые работы были проведены в координации с компанией Himalayan Holidays Nepal в чрезвычайно сложных условиях.

    Продолжаются поиски еще пяти человек, числящихся пропавшими без вести. Спасатели эвакуировали ранее на вертолетах 10 человек, спасенных в районе лагеря.

    Сход лавины Гималаи
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