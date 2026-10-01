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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Himalayda qar uçqunu qurbanlarının sayı 15-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2026
    • 18:27
    Himalayda qar uçqunu qurbanlarının sayı 15-ə çatıb

    Himalayda Ximlunq-Himal (7 126 m) zirvəsi ərazisində baza düşərgəsinə qar uçqununun düşməsi nəticəsində ölənlərin ümumi sayı 15-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Himalayan Times" nəşri yazıb.

    Bildirilib ki, dağıntılar altından daha 4 nəfərin meyiti çıxarılıb.

    Bir nəfər hələ də itkin düşmüş hesab olunur.

    Qar uçqunu Ölən və itkin düşənlər Himalay
    Число жертв схода лавины в Гималаях возросло до 15 человек - ОБНОВЛЕНО
    Death toll from avalanche in Himalayas rises to 15
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