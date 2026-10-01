Himalayda qar uçqunu qurbanlarının sayı 15-ə çatıb
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2026
- 18:27
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Himalayda Ximlunq-Himal (7 126 m) zirvəsi ərazisində baza düşərgəsinə qar uçqununun düşməsi nəticəsində ölənlərin ümumi sayı 15-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Himalayan Times" nəşri yazıb.
Bildirilib ki, dağıntılar altından daha 4 nəfərin meyiti çıxarılıb.
Bir nəfər hələ də itkin düşmüş hesab olunur.
Число жертв схода лавины в Гималаях возросло до 15 человек - ОБНОВЛЕНО
Death toll from avalanche in Himalayas rises to 15
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