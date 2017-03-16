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    Число жертв обвала на мусорном полигоне в Эфиопии возросло до 113

    В момент инцидента на месте находилось около 150 человек

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Жертвами схода оползня со свалки в эфиопской столице Аддис-Абебе стали 113 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные местных властей.

    Как пишет издание, поисковая операция продолжается. В момент инцидента на месте находилось около 150 человек.

    На свалке проживали десятки людей в самодельных зданиях. Именно свалка в течение 50 лет служила местом сбора мусора из столицы Эфиопии.

    Оползень произошел 12 марта. Ранее сообщалось о 62 погибших.

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