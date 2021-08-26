Число жертв наводнения в Венесуэле возросло до 17

По меньшей мере 17 человек погибли в результате вызванного проливными дождями наводнения в штате Мерида на западе Венесуэлы.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате вызванного проливными дождями наводнения в штате Мерида на западе Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Nacional со ссылкой на губернатора региона Рамона Гевару.

"Мы даже не представляли, что трагедия будет таких масштабов", - сказал он. По данным губернатора, среди погибших числятся двое несовершеннолетних лиц. Еще 17 человек считаются пропавшими без вести.

Гевара проинформировал, что стихией были уничтожены десятки зданий, более 1,2 тысячи домов серьезно повреждены. В регионе наблюдаются проблемы с электроснабжением и мобильной связью.

Ливни затронули и другие регионы Венесуэлы, включая столицу. Во вторник президент страны Николас Мадуро отметил, что приказал привлечь военных к борьбе с последствиями разгула стихии.