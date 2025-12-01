Число жертв наводнения в Индонезии превысило 500
Другие страны
- 01 декабря, 2025
- 10:57
Число жертв катастрофических наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра возросло до 502 человек.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщило национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Также сообщается, что 508 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее была информация о 442 погибших.
По последним данным, число погибших в результате наводнений, накрывших в прошлом месяце Индонезию, Таиланд, Малайзию и Шри-Ланку, превысило 1000 человек.
