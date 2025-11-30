Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Число жертв наводнения в Индонезии превысило 440

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 23:36
    Число погибших в результате наводнения и оползней на индонезийском острове Суматра резко увеличилось и достигло 442.

    Как передает Report, об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на официальных лиц.

    Ранее была информация о 435 погибших.

    На острове продолжаются эвакуационные работы, основные дороги перекрыты, а интернет и электричество восстановлены лишь частично.

    Муссоны, которые усугубили тропические штормы, вызвали одни из самых сильных наводнений в Юго-Восточной Азии за последние годы. Сотни людей погибли и пропали без вести в Малайзии и Таиланде, по всему региону пострадали миллионы людей.

    Официальное число погибших в Таиланде в настоящее время составляет 170 человек, еще два человека погибли в штате Перлис на севере Малайзии.

    В Шри-Ланке почти 200 человек погибли из-за экстремальных погодных условий, вызванных наводнениями и оползнями.

