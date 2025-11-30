İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 440-ı keçib
- 30 noyabr, 2025
- 23:53
İndoneziyanın Sumatra adasında baş verən daşqın və sürüşmələr nəticəsində həlak olanların sayı kəskin 442-yə çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə BBC rəsmi şəxslərə istinadən xəbər yayıb.
Əvvəlki məlumatlarda 435 nəfərin öldüyü bildirilirdi.
Adada evakuasiya işləri davam edir, əsas yollar bağlanıb, internet və elektrik yalnız qismən bərpa olunub.
Musson yağışları tropik fırtınaları daha da gücləndirərək son illərdə Cənub-şərqi Asiyada ən güclü daşqınlardan birinə səbəb olub. Malayziya və Tailandda yüzlərlə insan həlak olub və itkin düşüb, bütün regionda milyonlarla insan zərər çəkib.
Tailandda rəsmi ölənlərin sayı hazırda 170 nəfərdir, Malayziyanın şimalındakı Perlis ştatında isə daha iki nəfər həyatını itirib.
Şri-Lankada daşqın və sürüşmələrin yaratdığı ekstremal hava şəraiti nəticəsində təxminən 200 nəfər həlak olub.