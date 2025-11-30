İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 440-ı keçib

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 23:53
    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 440-ı keçib

    İndoneziyanın Sumatra adasında baş verən daşqın və sürüşmələr nəticəsində həlak olanların sayı kəskin 442-yə çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə BBC rəsmi şəxslərə istinadən xəbər yayıb.

    Əvvəlki məlumatlarda 435 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

    Adada evakuasiya işləri davam edir, əsas yollar bağlanıb, internet və elektrik yalnız qismən bərpa olunub.

    Musson yağışları tropik fırtınaları daha da gücləndirərək son illərdə Cənub-şərqi Asiyada ən güclü daşqınlardan birinə səbəb olub. Malayziya və Tailandda yüzlərlə insan həlak olub və itkin düşüb, bütün regionda milyonlarla insan zərər çəkib.

    Tailandda rəsmi ölənlərin sayı hazırda 170 nəfərdir, Malayziyanın şimalındakı Perlis ştatında isə daha iki nəfər həyatını itirib.

    Şri-Lankada daşqın və sürüşmələrin yaratdığı ekstremal hava şəraiti nəticəsində təxminən 200 nəfər həlak olub.

    siklon tropik qasırğa İndoneziya
    Число жертв наводнения в Индонезии превысило 440

    Son xəbərlər

    00:00

    Laçının işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

    Daxili siyasət
    23:59
    Video

    Mayamidə Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:53

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 440-ı keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Madriddə on minlərlə insan növbədənkənar parlament seçkiləri tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib

    Digər ölkələr
    23:17

    Ukrayna XİN Mayamidə ABŞ ilə aparılan danışıqları müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    22:46

    Şri-Lanka HHQ-yə məxsus helikopter xilasetmə əməliyyatı zamanı qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    22:33

    Rubensin "İsa çarmıxda" tablosu hərracda 2,3 milyon avroya satılıb

    İncəsənət
    22:16

    KİV: Maduro istefa verməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:00

    Azərbaycan karateçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti