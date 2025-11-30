İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 435 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 17:33
    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 435 nəfərə çatıb

    İndoneziyanın Sumatra adasında güclü daşqın və torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 435-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" rəsmi məlumatlara istinadən məlumat yayıb.

    Bir çox ərazilərdə yollar dağılıb, telekommunikasiya infrastrukturu zədələnib. Xilasetmə və humanitar yardım qrupları quru yolu ilə əlçatmaz ərazilərə yardım çatdırmaq üçün helikopterlərdən istifadə edib.

    Bundan əvvəl ölənlərin sayının 303 olduğu bildirilmişdi.

    İndoneziya Milli Axtarış və Xilasetmə Agentliyi bildirib ki, fəlakətə ötən həftənin sonundan bölgədə davam edən güclü yağışlar səbəb olub. Sellər yaşayış binalarına, yollara və infrastruktura ziyan vurub, xilasedicilərin ən çox zərər çəkmiş ərazilərə çıxışına mane olub.

    İndoneziya Sumatra daşqın
    Число погибших от наводнений в Индонезии возросло до 435

    Son xəbərlər

    17:57

    Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb

    Digər ölkələr
    17:55

    Fidan: Ankara və Tehran nüvə məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirir

    Region
    17:45

    Cəlilabadda ərini öldürməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    17:36

    PSJ futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzadır, maaşını artırır

    Futbol
    17:33

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 435 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    17:27

    Bülbülün nəvəsi Dövlət Simfonik Orkestrinə yeni dirijor təyin olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:21

    Əli Kərimli və müşaviri Ramiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunub

    Daxili siyasət
    17:08

    OPEC+ neft hasilatını dəyişməz saxlayacaq

    Energetika
    16:50

    Netanyahu ölkə prezidentindən əfv istəyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti