İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 435 nəfərə çatıb
Digər ölkələr
- 30 noyabr, 2025
- 17:33
İndoneziyanın Sumatra adasında güclü daşqın və torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 435-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" rəsmi məlumatlara istinadən məlumat yayıb.
Bir çox ərazilərdə yollar dağılıb, telekommunikasiya infrastrukturu zədələnib. Xilasetmə və humanitar yardım qrupları quru yolu ilə əlçatmaz ərazilərə yardım çatdırmaq üçün helikopterlərdən istifadə edib.
Bundan əvvəl ölənlərin sayının 303 olduğu bildirilmişdi.
İndoneziya Milli Axtarış və Xilasetmə Agentliyi bildirib ki, fəlakətə ötən həftənin sonundan bölgədə davam edən güclü yağışlar səbəb olub. Sellər yaşayış binalarına, yollara və infrastruktura ziyan vurub, xilasedicilərin ən çox zərər çəkmiş ərazilərə çıxışına mane olub.
İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 435 nəfərə çatıb
