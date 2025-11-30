Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Число погибших от наводнений в Индонезии возросло до 435

    Количество погибших из-за сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра достигло 435 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные данные.

    Отмечается, что во многих районах разрушены дороги, повреждена телекоммуникационная инфраструктура. Спасательные и гуманитарные группы использовали вертолеты для доставки помощи людям в районы, до которых невозможно добраться по земле.

    Ранее сообщалось о 303 погибших.

    Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.

    Индонезия наводнения погибшие Суматра
