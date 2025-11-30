Şri-Lankada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 200-ə yaxınlaşır
- 30 noyabr, 2025
- 13:11
Şri-Lankada baş verən daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 193 nəfərə çatıb, 220-dən çox insan isə itkin düşmüş hesab olunur.
"Report" "Al Jazeera"-ya istinadən verdiyi məlumata görə, ada dövlətinin prezidenti Anura Kumara Dissanayake "Ditva" siklonunun fəsadları ilə mübarizə aparmaq üçün fövqəladə vəziyyət elan edib.
Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi Mərkəzinin (DMC) məlumatına görə, yaxın günlərdə ölkə üzrə siklonun təsiri ilə yeni güclü leysan yağışları gözlənilir.
"Daily Mirror" qəzeti bazar günü xəbər verib ki, itkin düşənlər arasında Çalay lagunasındakı hərbi-dəniz yarımstansiyasında daşqınlarla mübarizə aparan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin beş əməkdaşı da var.
Təbii fəlakət nəticəsində ölkə üzrə demək olar ki, 15 000 ev dağılıb, 44 000 nəfər isə evlərini tərk etməyə məcbur olub.