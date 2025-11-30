İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Şri-Lankada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 200-ə yaxınlaşır

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 13:11
    Şri-Lankada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 200-ə yaxınlaşır

    Şri-Lankada baş verən daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 193 nəfərə çatıb, 220-dən çox insan isə itkin düşmüş hesab olunur.

    "Report" "Al Jazeera"-ya istinadən verdiyi məlumata görə, ada dövlətinin prezidenti Anura Kumara Dissanayake "Ditva" siklonunun fəsadları ilə mübarizə aparmaq üçün fövqəladə vəziyyət elan edib.

    Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi Mərkəzinin (DMC) məlumatına görə, yaxın günlərdə ölkə üzrə siklonun təsiri ilə yeni güclü leysan yağışları gözlənilir.

    "Daily Mirror" qəzeti bazar günü xəbər verib ki, itkin düşənlər arasında Çalay lagunasındakı hərbi-dəniz yarımstansiyasında daşqınlarla mübarizə aparan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin beş əməkdaşı da var.

    Təbii fəlakət nəticəsində ölkə üzrə demək olar ki, 15 000 ev dağılıb, 44 000 nəfər isə evlərini tərk etməyə məcbur olub.

