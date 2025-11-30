Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Число погибших из-за наводнений на Шри-Ланке приближается к 200

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 12:37
    Число погибших в результате наводнений по всей Шри-Ланке достигло 193 человек, более 220 человек числятся пропавшими без вести.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, президент островного государства Анура Кумара Диссанаяке объявил чрезвычайное положение для борьбы с последствиями циклона "Дитва".

    По данным Центра по управлению стихийными бедствиями (DMC), в ближайшие дни по всей стране ожидается новая волна проливных дождей, вызванных циклоном.

    Издание Daily Mirror сообщило в воскресенье, что среди пропавших без вести также пять военнослужащих ВМФ, которые боролись с паводками на военно-морской подстанции в лагуне Чалай на северо-востоке страны.

    В результате стихии разрушены почти 15 000 домов по всей стране, 44 000 человек вынужденно покинули свои дома.

