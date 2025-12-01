İndoneziyada daşqın qurbanlarının sayı 500-ü keçib
Digər ölkələr
- 01 dekabr, 2025
- 11:04
İndoneziyanın Sumatra adasında baş vermiş daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 502 nəfərə çatıb.
"Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Milli Agentlik məlumat yayıb.
Həmçinin bildirilib ki, 508 nəfər itkin düşmüş hesab olunur.
Daha əvvəl ölənlərin sayı 442 idi.
Son məlumatlara görə, ötən ay İndoneziya, Tailand, Malayziya və Şri-Lankanı əhatə edən daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 1 000 nəfəri keçib.
Son xəbərlər
11:44
Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçibMaliyyə
11:44
Hesablama Palatası "Şahdağ Turizm Mərkəzi"ndə yoxlamalar aparıb - EKSKLÜZİVTurizm
11:42
Lerikdə sitrus meyvələrinin satışı ilə məşğul olmaq adı ilə narkotik vasitə satanlar saxlanılıbHadisə
11:41
Azərbaycan daha iki ölkədən kələm tədarük etməyə başlayıbASK
11:38
Bakıdakı biznes mərkəzi maliyyə vəziyyətini açıqlayıbBiznes
11:38
Foto
Şəhid övladları Türkiyənin GUHEM mərkəzində qış düşərgəsində iştirak ediblərDaxili siyasət
11:37
Azərbaycanda 600 min şagirdə informatikadan əlavə rəqəmsal bacarıqlar dərsi keçilirElm və təhsil
11:37
AMB 3 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyibMaliyyə
11:35