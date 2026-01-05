İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 22:23
    Çelsi Vinisius Junior üçün böyük məbləğdə pul təklif etməyə hazırlaşır

    İngiltərənin "Çelsi" klubu İspaniyanın "Real" (Madrid) komandasının hücumçusu Vinisius Juniorun transferində maraqlıdır.

    "Report" "The Guardian" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi 25 yaşlı braziliyalı futbolçu üçün 160 milyon avroluq təklif irəli sürməyə hazırdır.

    Mənbənin məlumatına görə, "zadəganlar" oyunçunu razı salmağa çalışırlar.

    Vinisius 2018-ci ilin iyulunda "Kral klubu"na transfer olunub.

    O, 2025/2026 mövsümündə madridlilərin heyətində bütün turnirlərdə 25 oyunda iştirak edib, 5 qol vurub və 8 məhsuldar ötürmə edib.

    Qeyd edək ki, Vinisius Juniorun "Real"la mövcud müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir.

    "Челси" готов предложить более €150 млн за футболиста "Реала" Винисиуса

