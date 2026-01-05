"Челси" готов предложить более €150 млн за футболиста "Реала" Винисиуса

Английский футбольный клуб "Челси" готов предложить 135 млн фунтов стерлингов (около €156 млн) за покупку бразильского нападающего испанского "Реала" Винисиуса.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Guardian.

Контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до конца июня 2027 года. По данным источника, бразилец не очень доволен положением дел в "Реале" и пока не спешит продлевать контракт с мадридским клубом.

Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за "Реал" бразилец провел 347 матчей, забил 111 голов и отдал 91 результативную передачу.