"Челси" готов предложить более €150 млн за футболиста "Реала" Винисиуса
Футбол
- 05 января, 2026
- 22:53
Английский футбольный клуб "Челси" готов предложить 135 млн фунтов стерлингов (около €156 млн) за покупку бразильского нападающего испанского "Реала" Винисиуса.
Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Guardian.
Контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до конца июня 2027 года. По данным источника, бразилец не очень доволен положением дел в "Реале" и пока не спешит продлевать контракт с мадридским клубом.
Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за "Реал" бразилец провел 347 матчей, забил 111 голов и отдал 91 результативную передачу.
Последние новости
23:09
Делси Родригес принесла присягу в качестве и. о. президента ВенесуэлыДругие страны
23:01
Адвокат Мадуро в суде заявил об иммунитете президента ВенесуэлыДругие страны
22:59
Президент Азербайджана: Мы живем не в мире, где есть Устав ООН, поэтому мы должны быть сильнымиВнешняя политика
22:56
Президент: В Азербайджане семь частных компаний начали производство продукции военного назначенияАрмия
22:55
Президент: Азербайджан в 2025 году произвел военную продукцию на 1,4 млрд манатовАрмия
22:53
"Челси" готов предложить более €150 млн за футболиста "Реала" ВинисиусаФутбол
22:51
Ильхам Алиев: Многие хотели бы повторить наш успех, но никому это не удалосьВнутренняя политика
22:50
Президент Азербайджана: Мы не должны расслабляться после нашей славной ПобедыАрмия
22:40