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    ​Число жертв наводнений в Японии выросло до пяти

    Более 20 человек числятся пропавшими без вести

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В результате наводнений в Японии погибли пять человек.

    Как передает Report, к настоящему времени еще более 20 человек числятся пропавшими без вести.

    В минувший четверг из-за ливней, вызванных атмосферным фронтом, на реке Кинугава в префектуре Ибараки прорвало дамбу, и вода хлынула в город Дзёсо. Более 11 тысяч домов затоплены, площадь затопления оценивается в 32 квадратных километра.

    В настоящее время в поисково-спасательных работах задействовано около 1 тысячи 800 человек.

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