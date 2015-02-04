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    Число жертв крушения самолета TransAsia Airways возросло до 31

    К настоящему моменту известно о 15 пострадавших, судьба еще 12 человек остается неизвестной

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв крушения самолета авиакомпании TransAsia Airways, разбившегося в столице Тайваня в среду утром, возросло до 31. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный телеканал TVBS.

    Ранее сообщалось о 25 погибших. К настоящему моменту известно о 15 пострадавших, судьба еще 12 человек остается неизвестной, спасательная операция продолжается.

    Согласно данным управления гражданской авиации острова, за несколько минут до катастрофы пилот самолета подавал сигналы бедствия диспетчерам, указывая на проблемы с двигателем.

    Самолет ATR 72, вылетевший из аэропорта Taipei Songshan Airport в направлении архипелага Цзиньмэнь, задел мост и упал в реку Цзилун. На борту находились 53 пассажира и пять членов экипажа. Среди пассажиров были двое детей.

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