Число жертв коронавируса во Франции достигло 24,6 тыс. человек

Количество жертв коронавируса во Франции достигло по положению на вечер пятницы 24 594 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Министерстве здравоохранения генеральный директор главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"Число погибших от COVID-19 составило в стране 24 594 человек. При этом оно увеличилось за сутки на 218 человек", - сказал медик. По его словам, в больницах умерли за время эпидемии 15 369 человек, а в домах престарелых – 9 225 постояльцев.