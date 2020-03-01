Число жертв коронавируса в Китае приближается к 2,9 тысячи

Возросло число жертв нового коронавируса в Китае, составив 2 870 человек. Выздоровели более 41,8 тыс., количество заразившихся превысило 79,8 тысячи.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Среди регионов, по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 66,9 тыс. инфицированных, из них 2 761 умерли, выздоровело порядка 31,2 тыс. человек.

Ранее ведомство проинформировало о 2 835 жертвах, более чем 79,2 тыс. инфицированных и 39 тыс. выздоровевших на территории страны.