Число жертв коронавируса на Филиппинах превысило 600

Филиппинские медики зафиксировали 24 смерти людей с коронавирусом за сутки, в общей сложности скончались 603 человека, число заразившихся приблизилось к 9 тысячам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Минздрав страны.

За сутки филиппинские медики выявили 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений достигло 8 928. Наряду с этим специалисты отмечают, что в общей сложности выздоровели 1 124 человека, прирост составил 40 вылечившихся за день.