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Число жертв COVID-19 во Франции превысило 8 тысяч

​Число жертв COVID-19 во Франции превысило 8 тысяч

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Количество умерших во Франции от осложнений, вызванных новым коронавирусом, составило 8 078.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении санитарно-медицинского агентства Sante publique France, подчиняющегося Министерству здравоохранения Франции.

Агентство также сообщает, что количество выявленных случаев заражения с начала эпидемии составило 70 478 человек.

Отметим, что общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 133 758, количество летальных исходов - 62 784.

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