​Число жертв COVID-19 во Франции превысило 8 тысяч

Количество умерших во Франции от осложнений, вызванных новым коронавирусом, составило 8 078.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении санитарно-медицинского агентства Sante publique France, подчиняющегося Министерству здравоохранения Франции.

Агентство также сообщает, что количество выявленных случаев заражения с начала эпидемии составило 70 478 человек.

Отметим, что общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 133 758, количество летальных исходов - 62 784.