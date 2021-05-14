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Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 24 млн

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 24 млн Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 343 144 новых случая инфицирования коронавирусом.
Другие страны
14 мая 2021 г. 10:06
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 24 млн

Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 343 144 новых случая инфицирования коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 24 046 809.

Уже три недели подряд - с 22 апреля - Индия сообщает о более чем 300 тыс. случаев заражения коронавирусом ежедневно, в мае пять раз этот показатель превышал 400 тыс. В текущем месяце общее число инфицированных в Индии растет на 1 млн рекордными темпами: о том, что этот показатель превысил 23 млн, Минздрав страны сообщил 12 мая, о более 22 млн - 9 мая, а о более 21 млн инфицированных - 6 мая.

Число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 4 тыс. и достигло 262 317. В то же время число выздоровевших пациентов увеличилось за 24 часа на 344 776 и достигло 20 079 599.

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