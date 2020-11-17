Число зараженных коронавирусом в мире превысило 55 млн

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции (COVİD-19) во всем мире превысило 55 млн

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции (COVİD-19) во всем мире превысило 55 млн.

Как передает Report со ссылкой на данные Worldmeters, в целом из-за COVİD-19 в мире скончались 1 327 077 человек.

Число победивших опасную инфекцию достигло 38 259 421.

Больше всего зараженных COVİD-19 зарегистрировано в США – 11 380 748.

Из-за коронавирусной инфекции в Штатах скончался 252 075 человек.

Далее по числу заболевших следуют Индия (8 867 857), Бразилия – (5 863 093), Франция – (1 981 827), Россия (1 948 603), Испания (1 492 608), Великобритания (1 369 318), Аргентина (1 310 491), Колумбия (1 198 746) и Италия (1 178 529).

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.