О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн При этом полностью выздоровели после заражения 65,6 млн человек
Другие страны
6 марта 2021 г. 10:45
Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн

С начала пандемии коронавирусом заразились более 116 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Также за последние сутки в мире выросло число летальных исходов от связанных с COVID-19 заболеваний — до 2,5 млн человек. При этом полностью выздоровели после заражения 65,6 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по количеству выявленных случаев коронавируса являются США, где суммарно обнаружили 28,8 млн заболевших.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Global COVID tally exceeds 116 million

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39
Азерлотерея под управлением турецкой компании
"Азерлотерея" под управлением турецкой компании
1 марта 2021 г. 16:47
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
1 марта 2021 г. 10:58
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi