Число заболевших коронавирусом в Японии превысило 2,5 тысячи человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии с учетом бывших пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess превысило 2,5 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости" телеканал NHK, который собирает и обобщает данные местных администраций.

За полдня в стране подтвердили 82 новых случая заражения COVID-19, среди которых 68 - в Токио. Общее число заражений в стране составило 2518 человек, включая 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Всего скончались 65 человек.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что стране пока удается "балансировать на краю, но если расслабиться, то возможен взрывной рост" числа заразившихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.