Число вынужденных переселенцев в Ливане за сутки достигло 100 тыс. человек

В Ливане в результате военных операций Израиля увеличивается количество вынужденных переселенцев - за минувшие сутки 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливане Каролину Линдхольм Биллинг.

"По состоянию на сегодня более 667 тыс. человек в Ливане зарегистрировались на онлайн-платформе правительства как перемещенные лица - и это на 100 тыс. больше всего за один день", - заявила Биллинг.

Она добавила, что эти данные свидетельствуют о "быстром темпе перемещения населения" по сравнению с 2024 годом, когда происходил предыдущий конфликт между группировкой "Хезболлах" и Израилем.