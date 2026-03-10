Число вынужденных переселенцев в Ливане за сутки достигло 100 тыс. человек
- 10 марта, 2026
- 14:51
В Ливане в результате военных операций Израиля увеличивается количество вынужденных переселенцев - за минувшие сутки 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливане Каролину Линдхольм Биллинг.
"По состоянию на сегодня более 667 тыс. человек в Ливане зарегистрировались на онлайн-платформе правительства как перемещенные лица - и это на 100 тыс. больше всего за один день", - заявила Биллинг.
Она добавила, что эти данные свидетельствуют о "быстром темпе перемещения населения" по сравнению с 2024 годом, когда происходил предыдущий конфликт между группировкой "Хезболлах" и Израилем.
