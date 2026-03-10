Livanda bir gün ərzində 100 min nəfər evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 14:59
Livanda İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində məcburi köçkünlərin sayı artır - son bir sutka ərzində 100 min nəfər evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Livandakı nümayəndəsi Karolina Lindholm Billinqə istinadən xəbər verir.
"Bu günə olan məlumata görə, Livanda 667 mindən çox insan hökumətin onlayn platformasında köçürülmüş şəxs kimi qeydiyyatdan keçib - və bu, cəmi bir gün ərzində 100 min nəfər artıb", - Billinq bildirib.
O əlavə edib ki, bu məlumatlar "Hizbullah" qruplaşması ilə İsrail arasında əvvəlki münaqişənin baş verdiyi 2024-cü illə müqayisədə "əhalinin köçürülməsinin sürətli tempini" göstərir.
Son xəbərlər
15:54
Qvardiola Pablo Barriosu "Mançester Siti"yə gətirmək istəyirFutbol
15:50
İran böhranından ən çox hansı sahələr zərər çəkəcək?Maliyyə
15:42
Pyetro Piskitelli: "Azərbaycan dünya miqyasında ən önəmli güləş məktəblərindən biridir"Fərdi
15:41
Qətər XİN: Doha İranla qarşıdurmada öz maraqlarını qoruyacaqDigər ölkələr
15:38
Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 7 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıbMaliyyə
15:36
"Fitch" geosiyasi riskləri nəzərə alaraq neftin qiyməti ilə bağlı proqnozlarına yenidən baxacaqEnergetika
15:31
UEFA eksperti Julien Eskude Bakıda gənclər futbolunun inkişafını müzakirə edibFutbol
15:27
"Şahdağ Qusar" İntizam Komitəsinin qərarı ilə 6510 manat cərimələnibFutbol
15:19