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Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 14%

Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 14% Смертность уменьшилась на 2%
Другие страны
26 мая 2021 г. 09:30
Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю снизилось на 14%

Более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом и более 84 тыс. летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 14%, смертность - на 2%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В течение прошлой недели число новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: всего поступили сообщения о более 4,1 млн заразившихся и 84 тыс. умерших, что на 14% и на 2% меньше по сравнению с предшествующей неделей", - отметила ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

С 16 по 23 мая в мире было зарегистрировано 4 144 658 новых заразившихся и 84 306 летальных исходов. По состоянию на 23 мая всего насчитывалось 166 352 007 случаев инфицирования и 3 449 189 случаев смерти пациентов.

Заболеваемость выросла на прошлой неделе только в Африке (на 4%), а также в Северной и Южной Америке (на 2%), тогда как в Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 25%, в Юго-Восточной Азии - на 21%, в Восточном Средиземноморье - на 2%. Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 22%), Юго-Восточной Азии (на 4%), Африке (на 2%), Северной и Южной Америке (на 1%), но сократилась в Европе (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 11%).

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