Число случаев заражения COVID-10 в России за сутки выросло почти на 8 600

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 599 за сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это рекордно низкий прирост с 1 мая.

Cуточный рост числа новых случаев заражения COVID-19 снизился до 2,6% по России и 1,6% по Москве.

В России за неделю выявили почти на 10 тысяч случаев заражения коронавирусом меньше, чем за предыдущие семь дней, согласно подсчетам ТАСС.

Число выписанных пациентов с COVID-19 в РФ достигло 113 299.

Согласно данным штаба, общее число умерших достигло 3 541 человека. За сутки скончались 153 пациента против 139 днем ранее.