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Число случаев коронавируса в США превысило 60 тысяч

​Число случаев коронавируса в США превысило 60 тысяч

© Foto: AP

Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 60 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.

По данным Университета, подтверждено 60 115 случаев, 827 человек умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

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