Число пострадавших в Израиле с начала войны с Ираном достигло почти 7,5 тыс. человек

С начала совместной американо-израильской военной операции против Ирана, число пострадавших в Израиле достигло 7451 человека.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны в соцсетях.

Из них 118 человек в настоящее время госпитализированы. Двое находятся в критическом состоянии, 13 - в тяжелом, 25 - в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших также есть гражданские лица.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.