    Число пострадавших в Израиле с начала войны с Ираном достигло почти 7,5 тыс. человек

    С начала совместной американо-израильской военной операции против Ирана, число пострадавших в Израиле достигло 7451 человека.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны в соцсетях.

    Из них 118 человек в настоящее время госпитализированы. Двое находятся в критическом состоянии, 13 - в тяжелом, 25 - в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших также есть гражданские лица.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    İsraildə İranla müharibənin əvvəlindən zərərçəkənlərin sayı 7,5 minə yaxınlaşıb
    Number of injured in Israel since start of war with Iran nears 7,500

    11:55

    Альбарес: Испания возобновит работу своего посольства в Тегеране

    Другие страны
    11:52

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Венгрии

    Внешняя политика
    11:49

    Минобороны Турции: "Черный ящик" не объяснил причины крушения C-130 в Грузии

    В регионе
    11:48

    В Сумгайыте двое отравившихся угарным газом детей выписаны домой

    Здоровье
    11:39
    Фото

    Азербайджан представлен на Венском форуме по энергетике и климату

    Энергетика
    11:39
    Фото

    Премьер Литвы посетила Аллею шехидов в Баку

    Внешняя политика
    11:33
    Фото

    Выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия Банишевского

    Футбол
    11:23

    В Азербайджане разрабатываются новые правила подключения к электросети - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    11:21

    Зеленский: Я готов встретиться с Путиным где угодно

    В регионе
