    İsraildə İranla müharibənin əvvəlindən zərərçəkənlərin sayı 7,5 minə yaxınlaşıb

    Digər ölkələr
    • 09 aprel, 2026
    • 10:44
    İsraildə İranla müharibənin əvvəlindən zərərçəkənlərin sayı 7,5 minə yaxınlaşıb

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı birgə hərbi əməliyyata başlamasından bəri İsraildə zərərçəkənlərin sayı 7451 nəfərə çatıb.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilir.

    Onlardan 118 nəfər hazırda xəstəxanalardadır. İki nəfərin vəziyyəti kritik, 13 nəfərin vəziyyəti ağır, 25 nəfərin vəziyyəti isə orta ağırdır. Xəsarət alanlar arasında mülki şəxslər də var.

    Qeyd edək ki, İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. İran bildirib ki, bu müddət ərzində Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid ölkənin Silahlı Qüvvələri ilə koordinasiya olunmaqla və texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla təmin ediləcək.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Səhiyyə Nazirliyi
    Число пострадавших в Израиле с начала войны с Ираном достигло почти 7,5 тыс. человек
    Number of injured in Israel since start of war with Iran nears 7,500

