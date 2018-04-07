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    Число пострадавших в беспорядках в Газе палестинцев превысило 900 - ОБНОВЛЕНО - 2

    О наличии потерь с израильской стороны не сообщается

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Число палестинцев, пострадавших столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа, достигло 1070 человек, шесть палестинцев погибли.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения.
    Ранее сообщалось о пяти погибших и более 900 пострадавших.

    21:18***

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Пять палестинцев в пятницу погибли, свыше 900 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра. Ранее сообщалось о четырех погибших и 780 пострадавших.

    "В столкновениях с израильскими войсками погибли пять палестинцев, 922 пострадали от различных причин", — сказал Ашраф аль-Кидра.

    Пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха сообщила, что среди пострадавших 218 раненны боевыми пулями.

    ***19:46

    Трое палестинцев погибли, 350 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

    "Есть трое погибших в столкновениях с израильскими солдатами и 350 пострадавших, из которых 117 ранены боевыми пулями", - рассказал собеседник агентства.

    О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.

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